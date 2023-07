Intesa Sanpaolo e Cieffe | 4 | 5 milioni di euro a supporto delle aziende della filiera della moda

(Di lunedì 17 luglio 2023), partner strategico dei principali brand mondiali del lusso nella confezione di capi prêt-à-porter di alta gamma, annunciano di aver messo a disposizione un plafond di 4,5di35fornitrici diche operano nelle province di Bergamo, Brescia e Cremona. L’accordo, che si colloca nell’ambito del Programma di“Sviluppo Filiere”, è stato pensato proprio per supportare la gestione finanziaria e del circolante dell’indotto produttivo dirappresentato da tante piccole e medieche operano nell’area orobica, del bresciano e del cremonese in un momento complesso di mercato ...

Cappellari (Intesa Sanpaolo): "Vogliamo offrire alle imprese un servizio che le aiuti nel concreto a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità attesi"