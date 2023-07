Inter | si pensa al prestito di un centrocampista del Bayern

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 17 luglio 2023) Un mercato bollente quello che sta condizionando l’in queste estate. Non solo per il caldo e le alte temperature in cui si stanno svolgendo queste trattative, ma anche per le diverse vicissitudini che accadono l’una dopo l’altra. Prima gli addii di Dzeko e Brozovic, ora quello di Onana ed infine la clamorosa vicenda di L'articolo