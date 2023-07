Inter | senti Arteta su Balogun | 'Prima di decidere voglio provarlo' VIDEO

Al Comunale di Torino, invece, la Juve ha piegato l', con reti di Bettega e Fanna, nel ... Giannini miMarcello Giannini: ' Sì Paolo, grazie… perfettamente… Paolo Valenti: ...Tanto mercato e un focus speciale dedicato all'. Marco Branca , storico ex dirigente nerazzurro, ha parlato a TMW dell'attualità calcistica italiana ed in particolare di quella del club interista partendo dall'ultima annata vissuta. "Una ...Perché non è quello che ti capita ma è quello che tidi poter dare. Quando ami una cosa, come ... Oshimen, Anguissa, Di Lorenzo, Rrahmani che ora è diventato un top player, però poi, ...

INTER, SENTI IL BAYERN: "SOMMER PUO' PARTIRE, VALUTEREMO LE OFFERTE" - Sportmediaset Sport Mediaset

Arrivano conferme da Monaco: Yann Sommer può lasciare il Bayern. Lo ha fatto capire Uli Hoeness, dirigente dei tedeschi: "Ha ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...