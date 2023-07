Inter | rimandato a domani l’arrivo di Cuadrado

(Di lunedì 17 luglio 2023) Posticipato di un giornodiall’: l’esterno ex Juve doveva essere questa sera a Milano, ma arriveràCome riportato da Sky Sport, sarebbe soltantodia Milano, atteso in serata per le visite mediche con l’. Il colombiano sarà nel capoluogo lombardo nella giornata di, per poi il 19 effettuare le visite mediche prima del passaggio in sede per la firma. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

... ma arriverà domani Come riportato da Sky Sport, sarebbe soltantol'arrivo di Cuadrado a Milano, atteso in serata per le visite mediche con l'. Il colombiano sarà nel capoluogo ...... pressing della Juventus, ma arriva una proposta 'monstre' per il centravanti belgaL'ha ... Lukaku in precedenza avevaal mittente una proposta da 90 milioni per i prossimi tre anni. ......classe '93 haal mittente le faraoniche proposte dall'Arabia Saudita. La Juve intanto è in pressing su Lukaku, ma prima dell'affondo decisivo dovrà piazzare Vlahovic in uscita. L'...

Il colombiano era stato espulso nella semifinale di andata di Coppa Italia con l'Inter. E proprio in nerazzurro sconterà parte della squalifica.Cuadrado, espulso nella semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Inter, ha preso 3 giornate: due di queste le sconterà in maglia nerazzurra.