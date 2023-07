(Di lunedì 17 luglio 2023) Il profilo più gradito dall'per dimenticare Romelu Lukaku è Folarin. Il problema di fondo per il club nerazzurro...

Calciomercato, ladell'Udinese per BetoIntanto dicevamo del summit odierno all'con Inzaghi a colloquio con Marotta, Ausilio e Baccin per scegliere il prossimo centravanti dell'...... Juve su Lukaku , frenata nella trattativa con l'! ( GLI AGGIORNAMENTI ) 22.44 - La Fiorentina ... Il club olandese ha onorato ladel giocatore di rescindere il suo attuale contratto - in ...Si tratta di Milan e Roma , da tempo le più attive, della stessa Juventus se dovesse partire Vlahovic e ora anche dell'che sfumato Lukaku sta sondando il mercato delle punte. Secondo Relevo i ...

Inter, richiesta altissima dell'Arsenal per Balogun | Mercato ... Calciomercato.com

Le ultime notizie di calciomercato in Serie A, le operazioni di Juventus, Inter, Milan e non solo: tutte le trattative di lunedì 17 luglio Inizia… Leggi ...Occhio ancora al Corriere dello Sport, che prova ad approfondire la vicenda Lukaku tutt'altro che definita. "Maurizio Scanavino è stato fin troppo chiaro con i suoi. Questa ...