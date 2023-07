Inter | quale sarà il ruolo in rosa di Juan Cuadrado

Leggi su today

(Di lunedì 17 luglio 2023) Un affare a sorpresa, quello definito nelle scorse ore. L', dopo aver subìto lo "smacco" di Lukaku, che si è messo in trattativa con la Juventus mentre i nerazzurri cercavano di raggiungere l'accordo con i Blues per un suo ritorno a Milano, ha chiuso per. Il colombiano, libero...