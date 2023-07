Inter | novità per Bisseck

La- che poinon è, ma tendenza sempre più robusta negli ultimi anni - è l'ingresso ... Poco meno di una decina di anni fae Juventus si erano accordate per lo scambio Guarin - ...Trae Juventus, almeno per quanto riguarda il mercato italiano, corre una differenza sostanziale: i nerazzurri , non volendo la proprietà ricorrere a fideiussioni bancarie (non una: così ...... ha cercato di soffiare Lukaku all'parlando col legale del giocatore. Poi ha riscattato Milik ... Partito Tonali per la Premier,a centrocampo col nuovo assetto 4 - 2 - 3 - 1. Nella barriera ...

SI - Correa, trattativa in corso con un club del campionato arabo Fcinternews.it