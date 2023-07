Inter Miami | presentazione ufficiale per Leo Messi | “Grazie per l’affetto” VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 luglio 2023) Ildelladi Leoall’, un vero evento andato in scena davanti a migliaia di tifosi nello stadio gremito. Dopo il rinvio di un’ora per la pioggia, lo show è potuto iniziare alla presenza del presidente del club e co-proprietario, David Beckham. “Diamo il benvenuto a uno dei più grandi giocatori che abbiano mai giocato questo gioco” ha affermato l’ex calciatore inglese. Poi l’ingresso trionfale del 36enne, che ha firmato un contratto fino al 2025: “Voglio ringraziarvi, anche a nome della mia famiglia, per tuttoche mi avete dato.” IldellaLionel...