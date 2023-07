Inter | inizia la contestazione in sede | circa cinquanta tifosi presenti – SI

(Di lunedì 17 luglio 2023) Annunciata in giornata, èta da poco lasotto ladell’da parte di un manipolo dinerazzurri., secondo Sportitalia, con il caso Juan Cuadrado come scintilla.– La goccia che ha fatto traboccare il vaso è la notizia di Juan Cuadrado all’, che ha portato un gruppo dia contestare la società sotto lain Viale della Liberazione. Sarebberouna cinquantina i supporter, con schieramento anche della Digos. Resta da capire se si uniranno altrialla-News - Ultime notizie e calciomercato ...

Domani inizia il raduno dell'Inter: che giocatori ci sono, località e calendario amichevoli OA Sport

L'avventura di Federico Bernardeschi e Lorenzo Insigne in MLS procede a rilento, anzi inizia ad assumere le sembianze di una vera e propria delusione. Il Toronto FC, dopo 24 giornate, è penultimo in c ...(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Inizia il ritiro anche per i big dell'Inter. Da Barella a Dimarco, passando per Bastoni, Calhanoglu e anche i nuovi arrivi Frattesi e Thuram, dopo le ferie è ...