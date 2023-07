Inter | Bastoni | “Vogliamo ripeterci e puntare alla seconda stella”

Il Bayern Monaco non dovrebbe mettere itra le ruote all'estremo difensore, che ha aiutato ... DirezioneAlessandro, difensore centrale dell', ha parlato al sito ufficiale del club in vista della prossima stagione Alessandro, difensore centrale dell', ha parlato al sito ufficiale del club ...A parlare, ai microfoni diTV al primo giorno di preparazione in vista della nuova stagione, è Alessandro. Il ritorno al Suning Training Centre, per il difensore, arriva dopo un mese ...

Inter, Bastoni: "Rinnovo Mai avuto dubbi. Voglio diventare leader di questa squadra"

Primo giorno di ritiro per Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro ha dichiarato a Inter Tv: "È stato un mese intenso, ci stava staccare un po' la spina dopo il finale dell'anno scorso. E' stata ...Dopo il rinnovo con l'Inter fino al 2028, Alessandro Bastoni ha espresso la sua felicità ed ha fissato gli obiettivi della prossima stagione nerazzurra ...