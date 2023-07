Inzaghi ha spinto per Cuadrado all'Non una missione semplicissima perché, nonostante i 35 anni, Cuadradonell'ultimo degli otto anni della Juventus è stato impiegato con continuità di ...Inizia il ritiroper i big dell'. Da Barella a Dimarco, passando per Bastoni, Calhanoglu ei nuovi arrivi Frattesi e Thuram, dopo le ferie è stato oggi il primo giorno di allenamento per tanti big ...Messi non ha nascosto la sua soddisfazione per una scelta sportiva che èdi vita: "Sono molto ... Il co - proprietario dell'Miami David Beckham, ex campione della nazionale inglese, del ...

Inter, anche un attaccante del Napoli al posto di Lukaku Calciomercato.com

Ambra Grillo non dimentica l'Inter. La moglie di Alex Cordaz ha condiviso in queste ore un post dedicato all'avventura in nerazzurro del portiere, che si è da poco conclusa. L'ultima stagione è stata ...Secondo quanto riferisce SkySports in Inghilterra, l'Inter sta valutando con attenzione Folarin Balogun, attaccante dell'Arsenal accostato nelle scorse settimane anche al Milan. La ...