Inter | 5 milioni in arrivo dall'Argentina

L'ci sta pensando , ma non vorrebbe pagare la clausola da 20all'Atletico Madrid. Si tratta. Più alto invece il prezzo per arrivare a Balogun , 21 anni, talento dell'Arsenal, 22 gol ...L'sta tentando il sorpasso sulla Roma per Alvaro Morata . Secondo quanto riportato dal portale ... Marotta è pronto ad investire circa 15tra parte fissa e variabile per assicurarsi l'ex ......55 - Secondo quanto riportato da Relevo , domani ci sarà un incontro tra l'e gli agenti di Alvaro Morata . I nerazzurri sono pronti a mettere sul piatto circa 15di euro tra parte fissa ...

L'Inter continua a lavorare per Sommer: c'è l'ok del portiere al trasferimento, ma il Bayern Monaco chiede il pagamento clausola di 6 milioni ...Al momento i bavaresi non accettano offerte inferiori ai 6 milioni della clausola presente nel contratto dello svizzero. L'Inter farà ancora dei tentativi diplomatici per trovare un'intesa con il ...