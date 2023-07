Intelligenza Artificiale e mondo postumano

Leggi su leurispes

(Di lunedì 17 luglio 2023) Tra le questioni del nostro tempo diventate rapidamente di interesse planetario c’è oggi il tema, segnato da paure e più o meno entusiastiche aspettative, dell’. Nel confronto tra chi si dichiara convintamente favorevole al suo più largo utilizzo e chi ne teme, invece, anche la più “innocua” applicazione spunta non di rado l’atteggiamento – anche questo sintesi di angosce e poco titubanti entusiasmi – di chi vorrebbe moderarne, e tuttavia consentirne, l’uso per scongiurare la trasformazione dell’uomo in qualcosa che, si sente dire, di umano avrebbe sempre meno. Di IA si parla molto e sempre più, e anche chi non può dirsi esperto riconosce facilmente che la questione abbonda di aspetti controversi. Uno di questi – oggetto delle brevi riflessioni che seguiranno – è il nesso che sembra legare ildell’IA al ...