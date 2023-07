Integrazione | “Non c’è un’età giusta per cominciare Però non si comincia a caso”

Leggi su dilei

(Di lunedì 17 luglio 2023) Abbiamo intervistato la professoressa Hellas Cena, specialista in Scienza dell’Alimentazione, a margine di un incontro organizzato da Bonomelli per presentare le ultime novità del brand e fare il punto sul settore degli integratori alimentari. Professoressa Cena, quali sono le principali problematiche che – oggi – incidono e compromettono uno stile di vita sano ed equilibrato? L’alimentazione, lo stress, i ritmi? I fattori sono tantissimi e dipendono dalla vita che viviamo e dalla serie di condizioni che incidono sulle nostre scelte, che a volte non sono proprio scelte. Il tempo che abbiamo a disposizione per fare attività fisica, per fare la spesa e cucinare. A questo si aggiunge lo stress perché tutto scorre molto velocemente e a tutti viene chiesto di essere estremamente performanti e arrivare agli obiettivi in tempo molto rapidi. In effetti dormiamo sempre meno e spesso facciamo ...