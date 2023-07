(Di lunedì 17 luglio 2023) Un attacco ucraino contro il ponte che collega la Crimea alla Russia causa due vittime, la polizia iraniana riprende i controlli sul velo nei luoghi pubblici, decine di morti nelle alluvioni in Corea del Sud. Leggi

... è addirittura dimezzato : l'ha dichiaratocorso del weekend Elon Musk in persona. Di ... ma i requisiti sono piuttosto severi:è obbligatorio essere abbonati a Twitter Blue, e poi bisogna ...I nuovi episodi della serie infatti saranno ben sedici e, a quanto pare, verranno trasmessi...nelle nuova stagione della fiction di Rai1 ci sarà un colpo di scena per Fanti .(Photo by CHANDAN KHANNA / AFP), mentre Alcaraz vinceva Wimbledon, e il calcio si balocca ... e forse il più grande di tutti i tempi, ha attraversato un palco improvvisatosuo nuovo stadio ...

Intanto nel mondo Internazionale

A giugno l'inflazione ha decelerato: l’ultima variazione nulla su base mensile si era registrata a maggio 2021, dice l’Istat.“Silvio Berlusconi perseguitato anche da morto”. “Una parte della magistratura è un soggetto politico, teso solo a infangare gli avversari”. Una “tenaglia pm-giornalisti complici” che “condiziona la v ...