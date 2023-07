dobbiamo considerare il cambiamento climatico un dato di fatto e affrontarlo", ha detto Yoon mentre si preparava a visitare la provincia settentrionale di Gyeongsang colpita dalle. Yoon ...dobbiamo considerare il cambiamento climatico un dato di fatto e affrontarlo", ha detto Yoon mentre si preparava a visitare la provincia settentrionale di Gyeongsang colpita dalle. Yoon ...

Inondazioni in Sudcorea, trovati 13 corpi in tunnel allagato Adnkronos

(Adnkronos) – I soccorritori in Corea del Sud hanno recuperato 13 corpi in un tunnel stradale allagato nella città di Cheongju, mentre il bilancio delle vittime per inondazioni improvvise e smottament ...I soccorritori finora hanno estratto 13 corpi e salvato nove persone. Quasi 200 case e circa 150 strade sono state danneggiate o distrutte in tutto il Paese, mentre oltre 28mila persone sono rimaste s ...