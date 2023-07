Ingegneria Biomedica | anche l’Università del Sannio festeggia i primi tre laureati

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 17 luglio 2023) Tempo di lettura: 5 minutiCon la partecipazione dei Rettori deldegli Studi del Molise, deldegli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e deldegli Studi deldi Benevento, mercoledì 19 luglio, alle ore 11.00, nell’Aula Magna di Ateneo – Campus Universitario Vazzieri – Via Francesco De Sanctis, a Campobasso, itre candidati alla corona di alloro, tutti in anticipo rispetto al previsto e normale percorso formativo, discuteranno le tesi di laurea magistrale su diversi argomenti sperimentali che vanno dalla Bio, ai Biomateriali e alla Bioinformatica. Tre Atenei, UniCass, UniMol e Uni, in tre regioni, con tre esperienze, insieme in un modello sperimentale di cooperazione integrata nella didattica e nella ...