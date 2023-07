Inflazione | Magni Avs | ' calo illusione ottica | prezzi aumentano | stipendi al palo'

(Di lunedì 17 luglio 2023) Roma, 17 lug. (Adnkronos) - "L'cala nel mese di giugno ma idei prodotti alimentari non lavorati aumenta di quasi un punto percentuale. Non un dettaglio di poco conto per chi va a fare la spesa. Che le cose stiano andando meglio per le famiglie italiane è solo un'perché ildell'procede a un ritmo insufficiente e glidegli italiani, tra i più bassi d'Europa, sono fermi al, mentre ial dettaglio continuano ad aumentare". Così Tino, senatore dell'Alleanza Verdi e Sinistra, commenta i dati Istat sull'. "I prodotti a largo consumo, come per esempio zucchero, riso, latte, uova, hanno dei rincari significativi e gravano ...

