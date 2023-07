L'ascesa del prezzo deiinha portato alla decisione di McDonald di eliminarli dai suoi menu. Nelle ultime due settimane il costo dell'ortaggio è aumentato di quattro volte, passando dal prezzo abituale al ...L'è il secondo produttore dial mondo e, insieme alle cipolle, isono 'un elemento essenziale' per la vita quotidiana dei consumatori indiani, ha affermato Damien Yeo, ...A causa delle piogge intense che hanno ridotto molto il raccolto i prezzi sono aumentati di cinque volte, ed è un grosso ...

India: pomodori troppo cari, McDonald li toglie dal menu Agenzia ANSA

L'ascesa del prezzo dei pomodori in India ha portato alla decisione di McDonald di eliminarli dai suoi menu.Paradossalmente, neppure tre mesi fa, i contadini avevano abbandonato e distrutto sulle strade tonnellate di pomodori, dopo che il prezzo all'ingrosso era precipitato a 2-3 rupie per chilo, perché in ...