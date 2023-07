Incognito in concerto all’Anfiteatro delle Cascine | data e biglietti

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 17 luglio 2023) Mercoledì 19 luglio all’Ultravox Firenze l’evento per l’Estate Fiorentina 2023, prevendite disponibili su ticketone FIRENZE – Mercoledì 19 luglio, alle ore 21:30, ingli, uno tra i più importanti progetti e gruppi di acid-jazz al mondo. Nati in Inghilterra nel 1976 dalla volontà di Jean- Paul “Bluey” Maunick, sono una formazione in continuo mutamento, proprio come la loro musica. Sono 15 i loro album in studio pubblicati in oltre 30 anni di carriera. La fluidità nelle composizioni è un elemento caratterizzante del loro percorso, tuttavia questo non ha mai pregiudicato il loro stile musicale definito che spazia dal soul al funk fino all’r&b. Glipubblicano il loro primo album “Jazz Funk” nel 1981 dopo il quale si prendono ...