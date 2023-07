Incise il nome della fidanzata su un muro del Colosseo | il turista verso il processo

(Di lunedì 17 luglio 2023) Ilinglese che ha inciso ilsule che era stato filmato e per questo identificato sarà con ogni probabilità processato per “deturpamento dei beni culturali”. La procura di Roma, come riporta l’Ansa, è pronta a chiedere ilper Ivan Dimitrov, il 27enne di origini bulgare ma residente in Inghilterra, che a giugno sfregiato su undell’Anfiteatro Flavio. In una lettera, spedita ai suoi legali, si è “giustificato” affermando che non era a conoscenza del fatto che ilfosse un monumento antico. L’atto vandalico era stato filmato. Il video mostrava il giovane di spalle che con le chiavi incideva undi laterizi all’interno deli nomi ‘Ivan’ e ‘Hayley’ ...

... per i quali procede la procura dei minori della Capitale: una diciassettenne svizzera sopresa a incidere l'iniziale del suosu un basamento dell'Anfiteatro Flavio, e uno studente tedesco, ...Il titolo che da ilal percorso artistico - culturale prende in prestito le parolesul portale di Palazzo Abatellis 'Manya y fuerça' ovvero 'Ingegno e forza', binomio che dal medioevo ...Tornato a Parigi ordinò di crearne una per lei che portasse anche il suo. Nacque in quel ... Nel 1969 Gainsbourg lacon la nuova fiamma e incontrò immediatamente il grande successo di ...

Il turista che incise il suo nome e quello della fidanzata al Colosseo adesso rischia il processo RomaToday

PONZA - Nel corso della mattina odierna, la Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza è stata allertata da una segnalazione relativa ad un incidente a bordo di un peschereccio appar ...Cotronei (Crotone) - Un velivolo ultraleggero decollato da Siracusa, per cause in corso di accertamento, nella tarda mattinata di oggi, durante la fase di atterraggio sull’aviosuperfice Franca di Crot ...