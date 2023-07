Incidente sull' A8 | tir invade la carreggiata opposta e investe auto | chilometri di coda

(Di lunedì 17 luglio 2023) L'Dei feriti, il più grave è l'uomo alla guida dell'colpita dal mezzo pesante. Si tratterebbe di un 37enne finito in codice rosso al Niguarda per un trauma toracico. Nell'impatto, l'...

... che era'altra vettura, è stata portata con un trauma toracico, in condizioni meno gravi, all'ospedale di Legnano. Sono ancora in corso i rilievi della polizia stradale sul luogo dell'. ...L'senza precedenti si è verificato intorno alle 15 di domenica pomeriggio in una zona ... I carabinieri di Castelrotto stanno ora indagando'accaduto. Occorrerà determinare se fattori come ...Leggi Anche Milano, tenta di fermare furgone in discesa: autista travolto e ucciso Traffico in autostrada Società autostrade fa sapere che sul luogo dell'il traffico è bloccato e si ...

Incidente sull'autostrada A8: camion salta la carreggiata e investe un'auto, traffico in tilt Today.it

Grave incidente questa mattina intorno alle 9 sull'autostrada A8 Milano-Laghi all'altezza di Lainate in direzione Milano. Un tir si è scontrato con altre auto e poi ha scavalcato la barriera… Leggi ...Siena, 17 luglio 2023 – Pauroso incidente a Siena, sulla tangenziale sud: intorno alle 14,30 un mezzo pesante è uscito di strada distruggendo il guard-rail. Il tir è poi finito nella scarpata, ribalta ...