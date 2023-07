Incidente su A26 tra Sesto e Besnate | dieci persone coinvolte

A causa di unavvenuto al chilometro 119 coda sull'autostrada A7 Genova - Milano ytra ...carreggiata Rallentamenti e code anche sull'autostrada A10 Genova - Ventimiglia tra il bivio della...Sul posto, per mettere in sicurezza il punto e rilevare l', anche una pattuglia della Polstrada di Busto. L'ha provocato una lunga coda e traffico intenso sulla viabilità ordinaria ......feriti leggeri redazionegenova ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTOREMasone, auto contro moto: quattro feriti leggeri Un ufo a Genova, le immagini diventano virali sui social Chiavari,...

Incidente in autostrada A26 tra Sesto e Besnate, quattro feriti VerbanoNews.it

Grossi disagi per il traffico per chi deve percorrere l'autostrada A21 Torino Piacenza. A causa di un incidente tra mezzi pesanti verificatosi tra ...Le code in direzione Milano dopo essere partita da Varese verso le 10 di un lunedì da dimenticare perché rimasta incolonnata per oltre un’ora a causa del brutto incidente in A8 e alla fine il percorso ...