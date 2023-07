Incidente Jovanotti | il messaggio ai fan | L' intervento è andato bene Siete il mio antidolorifico

Dopo lo spavento per il bruttoin bicicletta a Santo Domingo, il cantautore rassicura: "Fa malissimo, ma passerà": età eAttimi di paura per Lorenzo. Il cantante di 56 anni , nella giornata di sabato 15 luglio, è rimasto vittima di unstradale in bicicletta mentre era in ...'Sono vivo - ha raccontatoin un video su Tik Tok - I dominicani sono stati fantastici, mi hanno anche offerto un cocco mentre arrivava l'ambulanza'. Il cantautore ha spiegato che dovrà ...

Brutto incidente in bicicletta per Jovanotti, clavicola e femore rotti LA NAZIONE

Difatti, a causa dell’incidente Jovanotti si è ritrovato con fratture al femore e alla clavicola. Dopo l’inconveniente l’artista ha contattato il suo medico di base per tenerlo aggiornato ...Jovanotti rompe il silenzio dopo l’incidente in bici che gli ha causato la frattura del femore e della clavicola: si è operato e ...