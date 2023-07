Incidente Immobile | svolta clamorosa | l’autista del tram lo denuncia

(Di lunedì 17 luglio 2023) Ricorderete tutti l’in cui Ciro, a bordo del suo Land Rover Defender insieme alle figlie, si è scontrato contro unlo scorso 16 aprile a Roma. Un mese fa il calciatore aveva inoltrato richiesta di risarcimento all’Atac, l’azienda che si occupa del trasporto pubblico a Roma. Oggi arriva lada parte del, nei confronti dell’attaccante della Lazio, per lesioni stradali. Chi sta nel torto? Difficile stabilire di chi è stata la colpa. Siacheaffermano di essere passati con il semaforo verde. I testimoni danno ragione tanto all’uno quanto all’altro, confermando il fatto che enbi sono passati con il verde. Escluso il malfunzionamento dei semafori del quale si era parlato in prima battuta. I ...

Ciro Immobile è stato denunciato per lesioni stradali gravi in seguito all'incidente tra la sua auto e il tram avvenuto tre mesi fa a Roma ...