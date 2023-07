Incidente Immobile | l' autista del tram controquerela il bomber della Lazio

Quella dell'di Cirosta per assumere i contorni di una "telenovela". Dopo che il calciatore della Lazio aveva querelato l'autista del tram coinvolto nell'impatto, è arrivata la risposta del ...Continua il caso dell'di Ciroe lo scontro con Atac. Il calciatore ha deciso di denunciare l'autista, dopo l'avvenuto lo scorso 16 aprile in piazza delle Cinque Giornate, quando il suo suv si è ...Commenta per primo Tre mesi dopo l'che li ha visti coinvolti, l'autista del tram 19 che il 16 aprile si è scontrato a Roma col Land Rover Defender guidato da Ciroha denunciato il capitano della Lazio per lesioni ...

Incidente col tram, Ciro Immobile e le figlie denunciano l'autista dell'Atac Repubblica Roma

Nuovo capitolo legato alla vicenda che lo scorso aprile ha visto coinvolto il Suv dell'attaccante biancoceleste e la linea 19 dell'Atac ...L’escalation delle denunce è avvenuta nella giornata di ieri, 16 luglio: il capitano della Lazio e le figlie hanno denunciato il conducente ...