Incidente choc al parco | muore giovane mamma di 27 anni per una terribile disattenzione

Leggi su tvzap

(Di lunedì 17 luglio 2023) Social.al, morta unadi 27: i fatti. La storia che stiamo per raccontarvi vi lascerà completamente senza parole. Une la vita di un’intera famiglia è cambiata per sempre. I fatti sono avvenuti oltreoceano e precisamente in California. Una ragazza di 27, Christine Chavez, è morta nel Beard Brook Park a Modesto. Vediamo nel dettaglio il perchè la ragazza sia deceduta così prematuramente.Leggi anche: Una tragedia: il maritoin luna di miele, dopo due mesi però accade il peggio Leggi anche: Leonardoa 22: il drammatico momento con la fidanzata prima della tragedia Leggi anche: Musica italiana in lutto: addio al ...