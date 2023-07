Incidente a Policoro | un morto in scontro fra due auto

(Di lunedì 17 luglio 2023) Altre due persone sono rimaste ferite Un 59enne ha perso la vita in unstradale avvenuto ieri a, in provincia di Matera, e altre due persone sono rimaste ferite. La vittima è un marocchino residente nell’area jonica materana. L’è accaduto sulla strada che collegacon la spiaggia nei pressi del complesso turistico Marinagri, in via San Giusto, in località Torre Mozza. La vittima era a bordo di una Ford Focus che dopo l’impatto con l’altro veicolo è uscita dalla sede stradale, finendo parzialmente in un canale di bonifica. Soccorse dai vigili del fuoco e dalle ambulanze del 118 le due persone, italiane, che erano a bordo dell’altra, una Fiat Panda. I feriti sono stati trasportati all’ospedale di. Sul posto sono intervenuti anche ...

