Incidente a Policoro | un morto in scontro fra due auto

(Di lunedì 17 luglio 2023) (Adnkronos) – Un 59enne ha perso la vita in unstradale avvenuto ieri a, in provincia di Matera, e altre due persone sono rimaste ferite. La vittima è un marocchino residente nell'area jonica materana. L'è accaduto sulla strada che collegacon la spiaggia nei pressi del complesso turistico Marinagri, in via San Giusto, in località Torre Mozza. La vittima era a bordo di una Ford Focus che dopo l'impatto con l'altro veicolo è uscita dalla sede stradale, finendo parzialmente in un canale di bonifica. Soccorse dai vigili del fuoco e dalle ambulanze del 118 le due persone, italiane, che erano a bordo dell'altra, una Fiat Panda. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di. Sul posto sono intervenuti anche Carabinieri e ...

