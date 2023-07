Incendio nell' aeroporto di Catania spento dai pompieri

L', per cause ancora da accertare, è divampato nella zona bassa dell'aerostazione. I passeggeri, e non solo, hanno abbandonato di corsa lo scalo. Nel fuggi - fuggi collettivo, quasi nel buio ......di un canadair ed è arrivata un'altra squadra dei vigili del fuoco a supporto di quella già sul posto dal primo pomeriggio per lo spegnimento dell'boschivo divampato a Miogliola'...Ad annunciarlo è la Società di gestione dell'aeroporto: " A causa dell'sviluppatosi'aerostazione, le operazioni di volo sono sospese fino alle 14 di mercoledì 19 luglio ". L'è ...

Incendio nell’aeroporto di Catania, spente le fiamme,voli sospesi fino al 19 luglio Corriere della Sera

Divampato nella notte un incendio all'aeroporto di Catania. Panico tra i passeggeri, diverse le persone intossicate dal fumo ...Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova ...