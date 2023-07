Incendio nell' aeroporto di Catania | pompieri al lavoro

Ordinato lo stop voli La Sac, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che, a causa dell'sviluppatosi'aerostazione, le operazioni di volo sono sospese fino alle ore 14 del 19 luglio. In precedenza era stato annunciato lo stop fino alle 8 di lunedì. Persone in fuga dallo ...Vigili del fuoco al lavoro a Catania per spegner undivampato all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini. Il rogo sembra si sia sviluppato nella basa inferiore dell'aerostazione.Fiamme e fumo nella parte inferiore dello scalo, passeggeri in fuga

Incendio nell’aeroporto di Catania, spente le fiamme,voli sospesi fino al 19 luglio Corriere della Sera

Incendio nella notte all'aeroporto di Catania, tanta paura ma nessun ferito gravo. Ancora ignare le cause delle fiamme.