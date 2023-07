Incendio in aeroporto | caos a catania | La pista | una ipotesi sconvolgente

(Di lunedì 17 luglio 2023) Maxiall'di, viaggiatori in fuga e scalo bloccato fino a mercoledì 19 luglio. Un fascicolo senza indagati, il cosiddetto modello 45, è stato aperto dalla Procura del capoluogo etneo: ipotizzati i reati didoloso ecolposo. Secondo la procura guidata da Carmelo Zuccaro bisogna anche indagare perché a rischio vi è stata la salute di quanti si trovavano in aerostazione. Al momento non risultano danni alle persone ma solo tanta paura ed enormi disagi. Il rogo al "Vincenzo Bellini" di Fontanarossa è divampato nella tarda serata di domenica, con la prima chiamata di soccorso arrivata alla sala operativa alle 23,29. I vigili del fuoco disono immediatamente intervenuti e hanno prima circoscritto e poi spento le fiamme. Lo scalo, a lungo ...

0 E' in corso un'inchiesta sull'all'di Catania che fortunatamente non ha causato feriti. La procura etnea non ha ancora stabilito con quale ipotesi indagare ma non viene esclusa quella del rogo doloso. 'Al momento ...'La Regione, in raccordo con la Sac, la società di gestione dell'di Catania, ha attivato un tavolo di coordinamento con Trenitalia, Ast e con le principali associazioni di categoria delle ...Fotogallery - Catania,chiuso dopo l': i passeggeri restano a terra FINO A MERCOLEDI' Fotogallery - Catania,chiuso dopo l': i passeggeri restano a terra Il nuovo Frecciarossa Treno Roma -...

Catania, incendio all'aeroporto: stop ai voli fino al 19 luglio. Procura apre inchiesta Sky Tg24

Le compagnie aeree sono state costrette a rivedere la programmazione dei voli a causa della chiusura dell'aeroporto. Saranno gli scali limitrofi ad accogliere la maggior parte dei voli inizialmente pr ...L'incendio è divampato nella tarda serata di domenica all'interno dell'aeroporto. La prima chiamata di soccorso è arrivata alla sala operativa alle 23:29. I vigili del fuoco del capoluogo etneo sono ...