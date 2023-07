Incendio in aeroporto a Catania | voli sospesi fino a 19 luglio

Fiamme e fumo nella parte inferiore dello scalo, passeggeri in fuga. Lo scalo è ancora invaso dal fumo, squadre al lavoroLa centrale operativa dei vigili del fuoco ha comunicato che l'sviluppatosi in nottata all'internazionale Vincenzo Bellini di Catania "è stato circoscritto e spento dalle squadre intervenute anche dalla sede centrale del comando etneo".Non ci sono morti né feriti gravi, ma sono stati sospesi i voli in partenza e in arrivo fino alle 14 del 19 ...

E’ stata una notte di paura quella appena trascorsa per i passeggeri di un aeroporto. Un incendio ha provocato panico tra i presenti. Intanto la decisione è ufficiale. Ore di panico per i passeggeri ...La prima chiamata di soccorso è arrivata alla sala operativa dei vigili del fuoco alle 23:29. La centrale operativa dei vigili del fuoco ha comunicato che l’incendio sviluppatosi in nottata all’aeropo ...