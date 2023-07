Incendio Eco X a Pomezia | mancano i soldi | salta la bonifica dell’area

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 17 luglio 2023)– Con un’interrogazione al presidente della Regione Lazio Rocca del 5 maggio scorso, il consigliere M5S Adriano Zuccalà chiedeva chiarezza sui fondi destinati alladel sito ECO-X, suiche la Regione deve restituire al Comune diper l’intervento di messa in sicurezza già realizzato nel 2019 e sulla polizza fidejussoria di oltre 700mila euro mai pervenuti all’ente pometino. “La risposta all’interrogazione è arrivata dalla Direzione regionale Ciclo dei rifiuti e non è per niente rassicurante”, spiega lo stesso Zuccalà in un comunicato stampa. “La Regione dichiara innanzitutto che non è stato possibile escutere la polizza fidejussoria perché la società assicurativa, con sede in Romania, è stata dichiarata fallita, perché insolvente, dal Tribunale romeno con sentenza definitiva in data 20 ...