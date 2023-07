Incendio divampa durante matrimonio in un palazzo | inquilini salvati dai pompieri

(Di lunedì 17 luglio 2023) L'Aquila - Unto nella serata di ieri intorno alle 23.30 ad Avezzano in unin Via XX settembre. Le fiamme si sono sviluppate nel vano di una cantina di un appartamento dove si stava svolgendo una festa diCirca venti persone sono rimaste lievemente intossicate da monossido di carbonio, e sono state trasportate dal personale del 118 al pronto soccorso per accertamenti. Ci sono volute diverse ore per domare l’. Sul posto sono intervenuti per primi i Vigili del fuoco del Comando di Avezzano e in supporto i colleghi dell’Aquila, insieme ai carabinieri del comando di Avezzano, la polizia di stato e la guardia di Finanza. Glistranieri che sono in affitto nella palazzina sono rimasti intrappolati al terzo piano dello stabile. Sul posto ...

Operazioni di spegnimento in corso a Reggio Calabria , dove un maxidal primo pomeriggio di oggi nella zona periferica compresa tra Nasiti , Mosorrofa e Cannavò . Il dos (direttore operativo spegnimento) che aveva inizialmente richiesto l'intervento ...I Volontari del Gruppo Comunale della protezione Civile di Cerveteri sono intervenuti poco fa per spegnere undi sterpaglie. Le fiamme sono divampate in via di Casetta Mattei, località I Terzi. I Volontari sono arrivati con due moduli e un' autobotte da 10.000 litri. Sul posto erano presenti anche i ...Vigili del Fuoco in azione, nel primo pomeriggio, in un'area del quartiere Carbonara di Bari, non lontano dallo stadio San Nicola, a causa di undi sterpaglie. Le fiamme, secondo una ricostruzione, sarebbero partite da un'area incolta avvolgendo anche una zona recintata da tempo per un cantiere. Sul posto sono giunte squadre per ...

Lugagnano: Un incendio divampa in un'autofficina, nessuna ... Il Baco da Seta

Un incendio è divampato nella serata di ieri intorno alle 23.30 ad Avezzano in un palazzo in Via XX settembre. Circa venti persone sono rimaste lievemente intossicate da monossido di carbonio, e sono ...Operazioni di spegnimento in corso a Reggio Calabria, dove un maxi incendio divampa dal primo pomeriggio di oggi nella zona periferica compresa tra Nasiti, Mosorrofa e Cannavò.