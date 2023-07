Incendio all' aeroporto di Catania | voli sospesi fino al 19 luglio Le fiamme sono state domate

AGI - Unè divampato nella tarda serata di ieri'interno dell 'aeroporto Fontanarossa di Catania. La prima chiamata di soccorso è arrivata alla sala operativa alle 23,29: i vigili del fuoco del ...Le fiamme sono divampate nella tarda sera di ieri' aeroporto di Catania e voli sospesi fino al prossimo mercoledì 19 luglio. Ad annunciarlo è la Società di gestione dell'aeroporto: " A causa dell'sviluppatosi nell'aerostazione, ...Il 43enne era finito in carcere esattamente un mese fa, il 17 giugno, arrestato dai carabinieri che lo avevano sorpreso appiccare ungettando una molotov'interno di un'auto in via ...

Incendio all'aeroporto: stop ai voli, ultime notizie in diretta, cosa sappiamo Today.it

(Adnkronos) – Incendio all’aeroporto di Catania e voli sospesi fino al prossimo mercoledì 19 luglio. Ad annunciarlo è la Società di gestione dell’aeroporto: “A causa dell’incendio sviluppatosi nell’ae ...A Catania vigili del fuoco al lavoro per spegnere un incendio divampato all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini. Il rogo sembra si sia sviluppato nella base inferiore dell'aerostazione. I pompie ...