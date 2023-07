Incendio all' aeroporto di Catania | voli sospesi fino a mercoledì

(Di lunedì 17 luglio 2023) AGI - Unè divampato nella tarda serata di ieri all'interno dell'Fontanarossa di. La prima chiamata di soccorso è arrivata alla sala operativa alle 23,29: i vigili del fuoco del capoluogo etneo sono immediatamente intervenuti e hanno prima circoscritto e poi spento le fiamme. Lo scalo, a lungo invaso dal fumo, è stato evacuato. Non risultano al momento feriti, solo persone leggermente intossicate e sotto shock per la paura. Le operazioni di volo sono state sospesealle 14 di19 per consentire la messa in sicurezza dello scalo dopo l'. Il rogo è stato alimentato per molte ore dalla tarda serata di ieri sera e si è sviluppato nei pressi dei gate. La chiamata ai vigili del fuoco è giunta intorno a mezzanotte: il panico tra i ...

...'esterno da personale della sicurezza che urlava "fuori, fuori tutti". Al momento non risultano feriti gravi, ma solo persone intossicate dal fumo e sotto choc per la paura. A causa dell'...I vigili del fuoco sono stati impegnati tutta la notte a per spegnere un divampato'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini. Il rogo sembra si sia sviluppato nella basa inferiore ... L'è ...' aeroporto di Catania e voli sospesi fino al prossimo mercoledì 19 luglio. Ad annunciarlo è la Società di gestione dell'aeroporto: ' A causa dell'sviluppatosi nell'aerostazione, ...

Catania , 17 lug. (askanews) - "La cause dell'incendio all'aeroporto di Catania è oggetto di una indagine da parte della magistratura. Per fortuna i servizi ...Nuovo incendio nell’ex mobilificio Antilox, il secondo in pochi giorni. Sul posto il consigliere di FdI del Q5 Matteo Chelli: “Da tempo sto denunciando insistentemente a tutte le autorità cittadine e ...