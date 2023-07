Incendio all' aeroporto di Catania | Ita riprogramma voli su Comiso

(Di lunedì 17 luglio 2023) AGI - Unè divampato nella tarda serata di ieri all'interno dell'Fontanarossa di. La prima chiamata di soccorso è arrivata alla sala operativa alle 23,29: i vigili del fuoco del capoluogo etneo sono immediatamente intervenuti e hanno prima circoscritto e poi spento le fiamme. Lo scalo, a lungo invaso dal fumo, è stato evacuato. Non risultano al momento feriti, solo persone leggermente intossicate e sotto shock per la paura. Le operazioni di volo sono state sospese fino alle 14 di mercoledì 19 per consentire la messa in sicurezza dello scalo dopo l'. Il rogo è stato alimentato per molte ore dalla tarda serata di ieri sera e si è sviluppato nei pressi dei gate. La chiamata ai vigili del fuoco è giunta intorno a mezzanotte: il panico tra i passeggeri in partenza è scoppiato nella ...

Ita Airways è al lavoro insieme'aeroporto di Catania e agli altri aeroporti siciliani per minimizzare i disagi per i passeggeri, in seguitoche ha colpito lo scalo di Fontanarossa

SASSOCORVARO - I Vigili del fuoco sono intervenuti a Sassocorvaro, in via Provinciale, per l'incendio di materiale di scarto estratto dalla lavorazione e lucidatura dell'alluminio, che si trovava ...