Incendio all’aeroporto di Catania-Fontanarossa | Operazioni di volo sospese fino al 19 luglio

Leggi su thegametv

(Di lunedì 17 luglio 2023) La Sac, società di gestione dell’aeroporto di, ha comunicato che a causa dell’divampato ieri sera nello scalo, ledisarannoalle 14:00 di mercoledì 19. I pompieri sono stati al lavoro per tutta la notte per domare le fiamme. L’si è sviluppato nella base inferiore dell’aerostazione dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini. Le squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute prontamente e hanno circoscritto e spento l’, ma l’aerostazione è stata invasa dal fumo, costringendo i presenti a fuggire di corsa. Fortunatamente, al momento non risultano feriti gravi, ma alcune persone sono rimaste intossicate dal fumo e sotto choc per la ...