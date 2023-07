Incendio all' aeroporto | cosa succede ai voli da e verso Catania

... dopo l'di domenica notte , la Regione siciliana ha attivato il tavolo di coordinamento per garantire che i voli sospesi siano riprotetti negli scali di Palermo, Trapani e Comiso .'...0 E' in corso un'inchiesta sull''aeroporto di Catania che fortunatamente non ha causato feriti. La procura etnea non ha ancora stabilito con quale ipotesi indagare ma non viene esclusa quella del rogo doloso. 'Al momento ...Fotogallery - Catania, aeroporto chiuso dopo l': i passeggeri restano a terra FINO A MERCOLEDI' Fotogallery - Catania, aeroporto chiuso dopo l': i passeggeri restano a terra Il nuovo Frecciarossa Treno Roma - Pompei, viaggio inaugurale con Giorgia Meloni a bordo NEL CENTRO DELLA CITTA' Torre del Greco, crolla palazzina di tre piani - ...

Catania, incendio all'aeroporto: stop ai voli fino al 19 luglio. Procura apre inchiesta Sky Tg24

2' di lettura 17/07/2023 - Un grosso incendio ha colpito l’aeroporto di Catania nella notte di domenica 16 luglio. Un rogo che ha comportato la chiusura dell’aeroporto catanese fino a mercoledì 19 lug ...L'incendio è divampato nella tarda serata di domenica all'interno dell'aeroporto. La prima chiamata di soccorso è arrivata alla sala operativa alle 23:29. I vigili del fuoco del capoluogo etneo sono ...