In salvo dopo due mesi alla deriva nell' oceano | Mangiavo pesce crudo

(Di lunedì 17 luglio 2023) Una traversata finita male Tim Shaddock è un ex informatico residente a Sydney. Nel mese di aprile, insieme al suo cane Bella , ha lasciato il Messico per la Polinesia francese a bordo di una barca. ...

Salvati da un peschereccio La tempesta ha distrutto l'elettronica dell'imbarcazione. Tim Shaddock si è

Naufrago (e il suo cane) salvati dopo due mesi alla deriva nel Pacifico: «Mangiavamo solo pesce crudo» ilmattino.it

Un ex informatico, Tim Shaddock, 51 anni, era partito con il suo cane per una traversata in barca dal Messico alla Polinesia francese. Ma una tempesta ha distrutto l'imbarcazione ...