In Iran | purtroppo | ritorna la polizia religiosa | le donne sempre più violate

(Di lunedì 17 luglio 2023) Inlamorale torna in strada per controllare che leportino il velo in modo corretto secondo il governo. A quasi un anno dalla morte di Mahsa Amini e dalle manifestazioni di piazza, lariprenderà i propri pattugliamenti e tornerà ad interferire sulla libertà delleiane. Lainmorale- Photo Credits Il PostLamorale torna nelle strade del Paese. Il portavoce delle forze dell’ordine, Said Montazer al Mahdi, ha detto che gli agenti chiamati a controllare la moralità, per come la intende la legge degli ayatollah, potranno di nuovo registrare e arrestare leche non indossano ...

Il sacrificio di centinaia di ragazze iraniane rese cieche per sempre dai proiettili e altrettante uccise, spesso dopo essere state stuprate, solo perché avevano osato non indossare ...