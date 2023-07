(Di lunedì 17 luglio 2023) commenta Momenti di tensione adove una coppia diha segnalato alle autorità unache avrebbeto dila figlia di un anno, mentre si trovavano in una farmacia. ...

commenta Momenti di tensione adove una coppia di genitori ha segnalato alle autorità una giovane che avrebbe tentato di sottrarre la figlia di un anno, mentre si trovavano in una farmacia. Quando i due si sono accorti di ...E' tutto da chiarire, ma l'allarme scattato nel pomeriggio aha visto l'intervento dei carabinieri, arrivati in una farmacia dicon diverse squadre. E già, perchè la richiesta di aiuto è di quelle da non sottovalutare, almeno secondo quanto hanno raccontato i genitori di un bambino di un anno. I due si trovavano all'...Come riporta il Secolo XIX , la donna è stata portata al comando provinciale di, dove i militari stanno cercando di ricostruire i dettagli della vicenda.

Imperia, tenta di sottrarre una bimba ai genitori: accertamenti su una giovane TGCOM

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...Momenti di tensione a Imperia dove una coppia di genitori ha denunciato una giovane che avrebbe tentato di sottrarre la figlia di un anno, mentre si trovavano in una farmacia. Quando i due si sono acc ...