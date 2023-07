Immobile denunciato dal conducente del tram | chiamato in causa per lesioni stradali personali gravi

(Di lunedì 17 luglio 2023) Secondo tempo per l?inchiesta sull?incidente del 16 aprile scorso tra il suv guidato dal bomber della Lazio Ciroe undella linea 19 in piazza delle Cinque Giornate,...

...c'è pace pere nemmeno per gli altri che quell'incidente tra il suv del calciatore e il tram lo hanno subito. A distanza di tre mesi dal fattaccio, l'autista del mezzo pubblico ha...Tranviere al contrattacco: CiroL'autista 56enne dell' Atac , rimasto ferito seriamente nell'incidente, hail capitano della Lazio per lesioni personali stradali gravi ...Per Cirola partita dell' incidente con il tram non si è ancora chiusa. Anzi, rischia di prendere ... M., hail calciatore per il reato di lesioni personali stradali gravi o ...

Incidente Immobile: l'autista del tram denuncia il capitano della Lazio per lesioni La Gazzetta dello Sport

L'attaccante della Lazio Ciro Immobile è stato denunciato per lesioni stradali dall'autista del tram con cui fece un incidente in piazza delle Cinque Giornate il 16 aprile scorso nel quale fortunatame ...Prima la denuncia dell’autista del tram e adesso quella di Ciro Immobile. È destinata a spostarsi tra i corridoi del tribunale di piazzale Clodio la vicenda avvenuta lo scorso 16 aprile in piazza ...