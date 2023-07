Immissioni in ruolo docenti 2023 | il contingente dei posti in Puglia

(Di lunedì 17 luglio 2023) L'Ufficio scolastico regionale per laha pubblicato il decreto con ildeidi docente di scuola statale dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo e secondo grado,comuni e di sostegno, per leinnell'anno scolastico/24, con i candidati inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari, straordinari e fasce aggiuntive e con gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento. L'articolo .

Saranno 753 i docenti immessi inin Abruzzo. Lo rende noto l'ufficio scolastico regionale come comunicato dall'agenzia di ... 84posti su comuni e 48 sul sostegno per la scuola dell'...Quindi, al netto della procedura nazionale di 'chiamata veloce', si stimano circa 600 posti da assegnare alleindalla prima fascia delle graduatorie provinciali su sostegno'. 'Le ...Al via le operazioni per leindi 753 docenti delle scuole di ogni ordine e grado d'Abruzzo , su posti comuni e di sostegno, a fronte del contingente autorizzato dal MEF a livello nazionale. Le disponibilità in ...

Immissioni in ruolo docenti 2023, si può accettare nomina da concorso e poi rinunciare per una da GPS sostegno Orizzonte Scuola

Al via le operazioni per le immissioni in ruolo di 753 docenti delle scuole di ogni ordine e grado d’Abruzzo, su posti comuni e di sostegno, a fronte del contingente autorizzato dal MEF a livello nazi ...Il sindacalista prosegue evidenziando che «rispetto ai 2.193 ruoli autorizzati 180 saranno restituiti al ministero. Quindi, al netto della procedura nazionale di chiamata veloce, si stimano circa 600 ...