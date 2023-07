Immissioni in ruolo docenti 2023 | eventuali posti in più assegnati alle GaE negli anni scorsi devono essere restituiti alle GM

(Di lunedì 17 luglio 2023) Le operazioni diinsono state ormai avviate e, man mano che gli USR pubblicano gli avvisi di convocazione, gli interessati presentano la relativa istanza. Possibile aumentoper le GM e per alcune classi di concorso/tipologie di posto, decremento per altre. L'articolo .

indocenti anno scolastico 2023/24: pubblicato il decreto ministeriale che autorizza fino a 50.807 posti e le istruzioni operative, gli Uffici Scolastici sono al lavoro per la ...44/2023 per esprimere le preferenze ai fini dellein; l'ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche, distinto per classe di concorso, per le supplenze finalizzate all'...in2023/24: alcuni docenti specializzati sono obbligati ad accettare con priorità la nomina insu posto di sostegno e non possono esercitare la successiva opzione di accettare ...

Immissioni in ruolo docenti 2023, cosa indicare nella prima e seconda domanda. Sintesi + GUIDA per IMMAGINI Orizzonte Scuola

Dal ruolo da concorso alla nomina per il ruolo da GPS sostegno. Terza fase Le immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2023/24 si compongono anche di una fase straordinaria: lo scorrimento della GPS ...Sarà caccia al supplente per tantissimi presidi d’Italia. I sindacati chiedono un nuovo “doppio canale” di reclutamento: uno per i precari e l’altro per i vincitori di concorso ...