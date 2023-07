(Di lunedì 17 luglio 2023) Il Torino hato il. Dopo il trasferimento dalla città della Mole e il pranzo in hotel, Buongiorno e compagni hannoto a prendere confidenza con il campo in Val Rendena ...

Intanto, però, il tecnico Ivan Juric aspetta altri volti nuovi dal mercato per rinforzare il suo. . 17 luglio 2023... negli ultimi due mesi, annusando una possibile svolta sui tassi , ilha allargato il suo ...l'effetto recessione provocato dall'aumento eccessivo dei tassi di interesse - Ma Wall Streeta ...d'alta quota. I granata sono partiti per il ritiro di Pinzolo dove sono attesi all'ora di ... dal primo allenamento al centro sportivo della località montana della Val Rendena: sialle ore ...

Il Toro comincia il ritiro, prima seduta a Pinzolo Agenzia ANSA

il nuovo acquisto Raoul Bellanova e il giovane classe 2004 Alessandro Dellavalle, fresco campione d'Europa con l'Italia Under 19. Intanto, però, il tecnico Ivan Juric aspetta altri volti nuovi dal ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...