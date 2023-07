Il sindaco di Pietraroja annuncia battaglia | “Misura colma | ‘Ciro’ torni a casa”

(Di lunedì 17 luglio 2023) Tempo di lettura: 5 minutiAlle porte della Soprintendenza di Benevento si. L’oggetto del contendere è, il fossile di Scipionyx samniticus, recentemente al centro di un dibattito tra la stessa Soprintendenza e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi del Sannio. Un incontro durante il quale si è convenuto di trovare una nuovaal fossile diper poterlo valorizzare al meglio. Chi auspicava un ritorno nel comune alle pendici del Matese, però, è rimasto particolarmente deluso.verrà solo spostato al piano superiore della struttura sita lungo il Viale degli Atlantici, in una cornice ritenuta più consona. A non essere dello stesso avviso è ildi, Angelo Torrillo. ...

Si pensi a: un posto straordinario dove ilpraticamente fa tutto dal vigile urbano al segretario comunale...come si fa a intercettare fondi Pnrr così Bisogna ritornare a battaglie ...'Daldi Castelfranco Andrea Giallonardo a quello di Casalduni Pasquale Iacovella, daldiAngelo Pietro Torrillo a quello di San Salvatore Telesino Fabio Massimo Leucio ...Si pensi a: un posto straordinario dove ilpraticamente fa tutto dal vigile urbano al segretario comunale...come si fa a intercettare fondi Pnrr così Bisogna ritornare a battaglie ...

Il sindaco di Pietraroja annuncia battaglia: “Misura colma, 'Ciro' torni ... anteprima24.it

È scontro tra istituzioni per la gestione di “Ciro”, il piccolo fossile di dinosauro scoperto a Pietraroja nel 1980. Ed è proprio il sindaco del centro sannita ad alzare il dito per parlare di “misura ...Ha debuttato ufficialmente ieri mattina a Benevento il nuovo mercato settimanale del martedì di via Delcogliano. Presenti il sindaco Clemente Mastella, l’assessore comunale alle Attività produttive, L ...