Il rumore del silenzio

Leggi su distantimaunite

(Di lunedì 17 luglio 2023) Finalmente sono pronti.Margherita ha impiegato esattamente quarantadue minuti in bagno per prepararsi. Il padre non ha mai capito perché deve metterci così tanto: è solo una cena di famiglia!Lui e la piccola Chiara sono pronti da un bel po’ visto che ha pensato lui a vestirla. Giulia invece, quella di mezzo, è una creatura mistica in salotto: mezza umana, mezzo divano. Sembra stia dormendo, sebbene abbia un libro stampato davanti la faccia. Ha ancora i vestiti della scuola, ma il padre non è del tutto certo che si cambierà.C’èin casa. Interrotto di tanto in tanto daldella lavastoviglie in funzione: si è dimenticato di attivarla, prima, spera davvero che i piatti non si siano troppo incrostati. Si guarda allo specchio un’ultima volta: i capelli stanno perdendo sempre più terreno sulla testa. Eh vabbè. Alla sua età può ...