Il ritratto di Giolitti | lo statista che credeva nella “funzione unificante” del Governo

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 17 luglio 2023) L’azione politica di Giovanni(Mondovì 1842 – Cavour 1928), uno dei più grandi statisti del secolo scorso, si contraddistinse per una precisa convinzione circa l’atteggiamento da tenersi di fronte agli scioperi promossi dal mondo operaio: “adottò un atteggiamento che poggiava su una precisa strategia: mentre ordinò ai prefetti di lasciare svolgere senza interventi e talora persino di favorire gli scioperi di carattere economico, non politico, al fine di consentire un rialzo dei salari reso possibile dall’alta congiuntura e giudicato utile per accrescere il livello della domanda interna e quindi della produzione, combatté gli scioperi di natura politica in quanto perturbatori dell’ordine pubblico” (M. Salvadori, L’età contemporanea, (III), Loescher, Torino, 1998). La linea liberale abbracciata dal politico piemontese, impronta ...